Nederlands duo wint Europese uitvindersprijs

De Nederlandse ingenieur Erik Loopstra en de Nederlands-Russische natuurkundige Vadim Banine hebben de European Inventor Award gewonnen, een wetenschapsprijs van het Europees octrooibureau. Ze kregen de prijs voor hun rol bij de ontwikkeling van een techniek waarmee met ultraviolet licht kleine, snelle computerchips gemaakt kunnen worden.

Loopstra en Banine zijn allebei werkzaam bij chipmachinefabrikant ASML. Daar werkten ze aan de ontwikkeling van extreme ultraviolet lithography (EUV). Dat is een techniek waarbij een soort lamp met extreem ultraviolet licht en spiegels de bouwtekening van een computerchip verkleint tot een minuscule nanometerprojectie. Die chips kunnen zo kleiner en sneller worden dan nu de standaard is.

Vorig jaar won de Nederlander Jan van den Boogaart de prijs met zijn Oostenrijkse collega Oliver Hayden. Zij hadden een test uitgevonden waarmee malaria goedkoper en sneller kan worden opgespoord. In 2016 kreeg de Nederlandse Anton van Zanten de prijs voor een stabilisatieprogramma dat automobilisten helpt de macht over het stuur te houden.

Het Europees Octrooibureau gaat over de naleving van het Europees Octrooiverdrag. Met dat verdrag is een patentaanvraag geldig in alle landen die erbij zijn aangesloten. De voorzitter van het bureau noemt de prijs een eerbetoon aan het werk van de onderzoekers.