Rabobank Oudenbosch soepeler met vergoeding na kluisjesroof

Klanten die benadeeld zijn door de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch krijgen mogelijk meer schadevergoeding. In een brief die alle bestolen klanten vandaag krijgen, staat dat de bank coulant met de claims om zal gaan.

Het maximaal verzekerde bedrag is 45.000 euro. Maar de Rabobank gaat kijken naar gedupeerden die aannemelijk kunnen maken dat de waarde van de spullen in hun kluisje hoger was dan dat.

De Rabobank schrijft dat de bank zich moreel verantwoordelijk voelt voor de gevolgen van de inbraak. "U heeft uw eigendommen in goed vertrouwen in het safeloket van de Rabobankvestiging in Oudenbosch ondergebracht. Terecht en volkomen begrijpelijk ging u ervan uit dat uw zaken daar veilig zouden zijn", aldus de bank.

'Niet voorzien'

De bank heeft inmiddels met bijna alle 300 benadeelde klanten gesproken. Daaruit bleek dat in een aantal gevallen voor meer gestolen is dan 45.000 euro. "Een situatie die de Rabobank niet had voorzien."

"Ook blijkt dat klanten die al geruime tijd beschikken over een safeloket, eigendommen en waardevolle zaken hebben toegevoegd in het safeloket, zonder zich voldoende bewust te zijn van het verzekerde bedrag tot 45.000 euro, dat de Rabobank in haar algemene voorwaarden hanteert."

Taxtierapporten en bankafschriften

Veel klanten hadden kritiek op de manier waarop de bank de zaak afhandelt. Ze zijn het er vooral niet mee eens dat ze met foto's, aankoopbewijzen, taxatierapporten en bankafschriften zelf moeten bewijzen wat er in hun kluis lag om de schade vergoed te krijgen, schrijft Omroep Brabant.

De roof was op vrijdag 2 maart en is nauwgezet voorbereid en professioneel uitgevoerd met hulp van binnenuit. Twee medewerkers van beveiligingsbedrijf EBN uit Breda zijn gearresteerd.