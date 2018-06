Laatste munchkin uit Wizard of Oz overleden

De laatste munchkin uit The Wizard of Oz is op 99-jarige leeftijd overleden. In de klassieker uit 1939 heette Jerry Maren Dorothy welkom in het wonderland. Sinds de dood in 2014 van Ruth Robinson Duccini was hij de laatste overlevende munchkin.

Maren, toen nog een tiener, was een van de ruim honderd kleine mensen die werden ingehuurd om het dwergvolk te spelen. Hij kreeg er 50 dollar per week voor, meer dan zijn vader destijds verdiende.

Tijdens de opnames wist Maren een prominente rol te krijgen in de scène door aan het einde van een dansje spontaan een lolly aan te bieden aan Judy Garland. Dat beviel de regisseur zo goed dat hij Marens idee in de film liet.

De 1,3 meter lange Maren zou later bijrollen in andere Hollywood-films vertolken, zoals in de tv-series Bewitched, The Twilight Zone en Seinfeld. Ook had hij een rol in The Terror of Tiny Town, een western met alleen acteurs van zijn formaat.