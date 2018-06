Gestolen reisverslag Columbus teruggegeven aan Spanje

Spanje krijgt een vroege druk terug van het reisverslag van Christoffel Columbus over de ontdekking van Amerika. Het bijzonder zeldzame boekje was uit de Nationale Bibliotheek van Catalonië gestolen: de dader had het origineel vervangen door een nauwgezette replica.

Columbus schreef zijn brief in 1493 op de weg terug uit Amerika voor zijn opdrachtgevers, koning Ferdinand en koningin Isabella van Spanje. Hij was toen nog in de overtuiging een nieuwe weg naar de Oost te hebben gevonden. Hij spreekt daarom ook over Indië in de tekst.

Om de Spaanse claim op de nieuwe zeeroute kracht bij te zetten, werd zijn brief aan de koning snel geopenbaard. Binnen enkele maanden verschenen er door heel Europa pamfletten met de tekst, onder meer in het Latijn, Duits en Italiaans. Van de editie die in Catalonië terechtkwam, zijn slechts zestien exemplaren bekend.

Sporen van chloor

De bibliotheek had nog niet door dat er iets mis was toen de Amerikaanse politie in 2011 een tip binnenkreeg dat iemand door heel Europa zeldzame documenten door replica's had vervangen. Pas bij onderzoek in de Madrileense bibliotheek in 2012 werd de vervalsing ontdekt. Ook in Rome en Florence bleek de dief te hebben toegeslagen.

De Amerikaanse autoriteiten achterhaalden dat het Spaanse exemplaar in 2005 voor 600.000 euro was verkocht door een Italiaanse antiquair. In 2011 was het document weer van eigenaar gewisseld voor 900.000 euro.

Bij onderzoek op het drukwerk kwam onomstotelijk vast te staan dat het om het in Spanje gestolen exemplaar ging. Zo werden er sporen van chloor op de plek gevonden waar een stempel van de bibliotheek had gezeten. De eigenaar droeg daarop de brief over aan de autoriteiten.

Congresbibliotheek

Twee jaar geleden werd al een exemplaar van het Columbus-verslag dat in Florence was gestolen door de VS geretourneerd. Dat was in de Amerikaanse Library of Congress terechtgekomen bij een schenking in 2004.

Voor zover bekend is er niemand opgepakt in verband met de zaak.