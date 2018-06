Verdubbeling aantal jonge kinderen met brandwonden bij huisarts

Het aantal baby's en peuters dat bij de huisarts komt vanwege brandwonden is tussen 2010 en 2015 verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting en onderzoeksinstituut Nivel.

Per duizend ingeschreven patiƫnten steeg het aantal 0 tot 4 jarigen in verband met brandwonden van 5,3 tot 11,7. De onderzoekers hebben nog geen duidelijke oorzaak gevonden voor de stijging. Het is volgens hen de eerste keer dat deze cijfers bij huisartsenpraktijken zijn verzameld.

Vooral in de zomermaanden en rond de jaarwisseling zien huisartsen een piek in letsel als gevolg van verbranding. In stedelijke gebieden en in wijken waar inwoners vaker een lager inkomen en migratie-achtergrond hebben, gaan relatief meer mensen met brandwonden naar de huisarts. Jaarlijks nemen zo'n 90.000 mensen contact op met de huisarts vanwege brandwonden.

De brandwondenstichting schrikt naar eigen zeggen van de onderzoeksresultaten. De organisatie is van plan zijn preventiecampagne uit te breiden.