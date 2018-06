Maken hulpprogramma's misbruik van (kwetsbare) deelnemers?

Volgens Van Leeuwen verschilt de kwaliteit van de hulpverlening per programma. Op het ene programma is niets aan te merken, maar bij andere schiet de hulpverlening en communicatie volgens haar echt tekort. Het valt op dat in meerdere programma's met BN'ers, zoals Vier Handen Op Een Buik, een vertekend beeld wordt gecreëerd, zegt ze. "Het wordt heel quick fix gebracht. Je gooit er een BN'er tegenaan en dan zijn de problemen opgelost. In het echte leven is het hulpverleningstraject complexer en vergt het een betere aanpak."

De problemen beginnen al bij de voorbereiding van het programma, zegt Van Leeuwen. "De deelnemers zitten vaak in hele kwetsbare situaties. En als de nood hoog is en je geen uitkomst meer ziet, denk je niet na over de langetermijngevolgen van je keuzes. Zijn deze mensen dan wel in staat om in te schatten wat de gevolgen zijn van deelname?", vraagt ze zich af.

Bij die vraag moeten ze geholpen worden, zegt oud-maatschappelijk werker Maaike Kluft. Daar is iets te winnen bij hulpprogramma's. "Want ook al doen de programmamakers het echt niet allemaal verkeerd, het is gewoon verstandig om de hulpverlening meer bij het programma te betrekken. Professionals moeten in een zo vroeg mogelijk stadium de deelnemers bijstaan waar dat nodig is."