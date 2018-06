Staking in streekvervoer treft ook bussen rond Schiphol

Personeel in het streekvervoer staakt opnieuw. In de provincie Noord-Holland rijden de hele dag veel minder bussen, omdat buschauffeurs meedoen aan een estafette-staking. Dat treft bijvoorbeeld het busvervoer rond Schiphol, maar ook rond plaatsen als Alkmaar, Den Helder en Haarlem.

Volgens vakbond CNV rijden er amper bussen in Noord-Holland. "Rond Schiphol rijdt heel weinig en op andere plekken rijdt hier en daar een bus. Reizigers kunnen er nu nauwelijks op vertrouwen dat de bus ook echt komt", zegt vakbondsbestuurder Jeroen Warnaar. Hij zegt dat de stakingscijfers variƫren per stalling, van 70 procent van de chauffeurs die staakt tot 100 procent.

Aangepaste dienstregeling

Vervoerder Connexxion zegt dat er in Noord-Holland wel bussen rijden. "In de drie gebieden die wij rijden, staat het percentage bussen dat wel rijdt op 28 procent", zegt een woordvoerder. "Het busnetwerk rond Schiphol rijdt wel volledig, maar wel volgens een aangepaste dienstregeling met veel minder bussen per uur."

Ook in de andere gebieden rijden volgens de busmaatschappij wel bussen, maar ook hier zijn het er veel minder dan gebruikelijk. Zo rijdt in het gebied Noord-Holland-Noord 20 procent van de bussen, in de regio Amstelland-Meerlanden 35 procent en rond Haarlem rijdt zo'n 30 procent.

Plaspauzes

Buschauffeurs legden de afgelopen tijd al een aantal keer het werk neer, steeds op een andere plek in het land. Zo werd er al gestaakt in delen van Zuid-Holland en Flevoland en werd ook het werk in Overijssel neergelegd. De chauffeurs eisen een nieuwe cao met daarin betere afspraken over loon, werkdruk en plaspauzes. De werkgevers zeggen dat ze het probleem graag oplossen, maar noemen de eisen van de bonden onhaalbaar en onbetaalbaar.