Beelden martelaar vrouwenkiesrecht opgedoken

In het archief van het Britse filminstituut BFI zijn bewegende beelden teruggevonden van de beroemde suffragette Emily Wilding Davison. Zij kwam in 1913, veertig jaar oud, om het leven bij een protestactie voor vrouwenkiesrecht tijdens de Epsom Derby. Een film van die actie waren de enige bewegende beelden die van Davison bekend waren.

Davison wierp zich tijdens de beroemde paardenrace voor het paard van koning George V. Ze kwam daarbij onder het dier terecht en stierf enkele dagen later aan haar verwondingen. Het geldt nog altijd als een dramatisch moment in de strijd voor vrouwenkiesrecht in Groot-Brittanniƫ. Eerder had de radicale feministe al naam gemaakt met hongerstakingen en door in de gevangenis een zelfmoordpoging te doen.