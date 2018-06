Wijk Hawaï verzwolgen door lavastroom

Op het Grote Eiland van Hawaï is nu een complete wijk verzwolgen door lavastromen. Vacationland viel binnen enkele dagen ten prooi aan het gesmolten gesteente uit een nieuwe scheur in de aarde.

"Vacationland bestaat niet meer. Er zijn helemaal geen sporen van gebouwen meer", oordeelde een geoloog van de overheid. Volgens haar waren er 279 woningen in het gebied, die mogelijk allemaal zijn verwoest.

In totaal zijn er door de uitbarsting van de Kilauea die begin mei begon zo'n 400 huizen verloren gegaan. Doordat de lava maar traag voortbeweegt zijn er tot nu toe geen doden gevallen. Ook is er slechts één gewonde bekend: een man die werd getroffen door rondvliegend puin.

Kustlijn opgeschoven

Door de uitbarsting is ook de kust bij Vacationland veranderd: een baai is nu gevuld met lava. De kustlijn is daardoor ruim een kilometer opgeschoven.

Wetenschappers hebben nog geen idee wanneer de lava zal stoppen. Volgens hen is het qua schade al een van de meest kostbare uitbarstingen in de geschiedenis van het land. Vulkanen geven vaker overlast op Hawaï, maar dat gebeurde vaak in afgelegen gebied.