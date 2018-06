'Kim Kardashian belde om te zeggen dat ik vrijkwam'

Alice Marie Johnson kreeg van Kim Kardashian persoonlijk te horen dat ze gratie had gekregen van president Trump. Enkele uren later mocht ze al de gevangenis in Alabama verlaten waar ze twee decennia opgesloten was geweest. Ze werd opgevangen door familie en media.

"Ik wil president Donald John Trump bedanken. Dank, dank. Dank dat u me een tweede kans geeft en me herenigt met mijn familie."

De 63-jarige Johnson werd tijdens de lunch overvallen met het nieuws. "Ik was net gaan zitten toen mijn naam over de intercom klonk. Ik moest me melden voor een telefoontje. Ik had geen idee waarom. Toen hoorde ik de stem van Kim Kardashian en zij vertelde me wat er was, dat ik vrij was, dat ik naar mijn gezin kon."