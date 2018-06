Wekdienst 7/6: Alpe d'HuZes en opnieuw een warme dag

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert met minister Wiebes over de gaswinning in Groningen en in Frankrijk fietsen Nederlanders vandaag weer zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez op om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Vandaag begint zonnig en droog, de maxima liggen vanmiddag tussen 26 en 29 graden. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken die in het zuiden uit kunnen groeien tot een stevige onweersbui, mogelijk met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd.