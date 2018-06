Dodental vulkaanuitbarsting Guatemala loopt verder op

Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Guatemala is opgelopen tot 99, melden de autoriteiten van het land. Gisteren was nog sprake van 75 doden.

Veel van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. De lichamen zijn veelal zwaar verbrand; er zullen dna-tests moeten worden uitgevoerd om de slachtoffers te identificeren.

De vulkaan Fuego blijft onrustig. Gisteren was er een nieuwe uitbarsting waardoor reddingswerkers dekking moesten zoeken. De uitbarsting van afgelopen zondag was de zwaarste in veertig jaar tijd. Dorpelingen werden erdoor verrast. Door de snelheid waarmee de as en lava zich verspreidden, konden velen niet op tijd wegkomen.