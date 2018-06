Meisje van 6 komt met de schrik vrij na ontvoering in Weert

In Weert is vanavond een meisje van 6 korte tijd ontvoerd geweest. Ze werd rond 18.00 uur meegenomen in een witte kleine nieuwe auto, volgens de politie vermoedelijk een Volkswagen Golf met Nederlands kenteken.

Het meisje zou hebben geweigerd mee te gaan, waarna ze in de kofferbak werd gezet. Die zou niet goed dicht zijn gedaan. Een getuige zag haar zitten en schakelde de politie in. Agenten vonden haar uiteindelijk op straat.

Of ze is vrijgelaten of zelf heeft weten te ontsnappen, is niet duidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. Het meisje is erg geschrokken en inmiddels terug bij haar familie, zegt de politie.