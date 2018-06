Joachim werd geboren met zika, maar gaat nu toch naar school

Drie jaar geleden brak het zika-virus uit in Brazilië. Duizenden baby's werden ziek geboren. Sommige van die kinderen gaan nu voor het eerst naar school. Hoe ze zich zullen ontwikkelen, is nog altijd onduidelijk.

Het virus begon zich in 2015 in het land te verspreiden. Een jaar later was er sprake van een epidemie en werd zika wereldnieuws.

De meeste mensen werden niet ziek van het virus, maar voor foetussen kon het wel gevaarlijk zijn. Het kon microcefalie veroorzaken, dat is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedel van de baby te klein blijft en die gepaard gaat met andere ontwikkelingsstoornissen.

Joachim werd geboren met een te klein hoofd. Zijn moeder vreesde voor zijn leven, maar nu kan hij toch naar school, vertelt ze. "Ik dacht dat ik mijn kind alleen in een ziekenhuis zou zien."