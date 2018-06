Giuliani: Kim smeekte op handen en voeten om een top met Trump

Rudy Giuliani heeft zich spottend uitgelaten over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De advocaat van president Trump zei tijdens een bezoek aan Israël dat Kim de Amerikanen heeft gesmeekt om de top volgende week in Singapore te laten doorgaan, schrijft The Wall Street Journal .

Trump blies de top twee weken geleden af, nadat een Noord-Koreaanse staatssecretaris de Amerikaanse vicepresident Pence een politieke domoor had genoemd. Pence en Trumps veiligheidsadviseur Bolton hadden gezegd dat Noord-Korea zijn nucleaire arsenaal moet opgeven, net zoals Libië in 2004 zijn kernwapenprogramma had opgegeven, waarop Noord-Korea opnieuw met een kernoorlog had gedreigd. Trump gelastte de top daarna af.

"Daarna kwam Kim Jong-un op handen en voeten terug en smeekte dat de top zou doorgaan", zei Giuliani. "En dat is precies de positie waarin je hem wil hebben." Ook zei hij dat Noord-Korea bereid is om afstand van zijn kernwapens te doen, maar daar waarschijnlijk een te lang tijdpad voor zal vragen.

Onder druk zetten

Giuliani zette tegenover zijn Israëlische publiek uiteen dat in de onderhandelingen met de Palestijnen over vrede met Israël voor eenzelfde aanpak moet worden gekozen. "Je moet de dynamiek veranderen en hen onder druk zetten", aldus Giuliani.

De Palestijnse autoriteiten willen niet meer met de Amerikanen in gesprek, omdat Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël heeft erkend en de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem heeft verplaatst. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.

Giuliani zei deze week dat hij een plan voor het Midden-Oosten heeft klaarliggen, maar weigerde vragen daarover te beantwoorden.