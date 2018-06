Franchisers HEMA: wij zijn niet betrokken bij verkoop

De franchisers van de HEMA zijn verbaasd dat zij genoemd worden als reden voor het afketsen van de verkoop van de warenhuisketen. De Belgische investeerder Core Equity zou volgens bronnen van De Telegraaf aanlopen tegen afspraken tussen de HEMA en de franchisers over de omzetverdeling van de online winkel.

Volgens de verzamelde franchisers, de Vereniging Aangesloten Bedrijven HEMA (VAB HEMA), is daar geen sprake van. "De VAB is tot op heden in het geheel niet betrokken door de HEMA-directie bij de pogingen tot verkoop van de winkelketen. Ook heeft de VAB met geen enkele potentiële koper contact gehad", zo laat de VAB in een persbericht weten.

Geen discussie

Core Equity wilde HEMA kopen voor 1 miljard euro, maar dan moesten de afspraken met franchisenemers worden aangepast, aldus bronnen. Anders zou de webshop van HEMA niet winstgevend genoeg zijn. "Core Equity maakt als koper op ons een goede indruk, afgaande wat we in de media over hen begrepen", aldus de VAB.

Ongeveer een derde van de HEMA-winkels wordt gerund door franchisenemers en die zijn goed voor 40 procent van de omzet van de Nederlandse winkels. Zij krijgen een deel van de omzet uit de webwinkel van HEMA vergoed, als de klant in het postcodegebied van de winkel woont. Volgens de VAB is hier met HEMA helemaal geen discussie over.

Rechtszaak

Wel loopt er rechtszaak over afspraken met betrekking tot de kosten van de online investeringen door de winkeliers. De franchise-winkeliers betalen sinds begin 2005 mee aan de kosten van de online winkel.

In 2015 zijn de afspraken over de kosten nog geactualiseerd. Maar de HEMA vindt nu dat de franchisers meer zouden moeten betalen en wil de afspraken aanpassen.

Uitgerekend vandaag zou de rechter uitspraak doen, maar de uitspraak is verschoven naar 18 juli.