Toch geen honderd Boeings naar Iran door klappen Iran-deal

Eind 2016 sloot Boeing een overeenkomst met Iran Air om tachtig vliegtuigen te verkopen voor 14 miljard euro. Een jaar geleden kwam daar een overeenkomst met Aseman Airlines bij voor het leveren van dertig toestellen voor 2,5 miljard euro, met een optie op nog eens dertig toestellen.

Dat de overeenkomsten met Boeing niet meer doorgaan, is een tegenvaller voor Iraanse luchtvaart. De Iraanse vloot is sterk verouderd. Vanwege de sancties, die werden ingesteld na de Islamitische Revolutie in 1979, komen er maar mondjesmaat vliegtuigonderdelen het land in.