Politie vindt vliegtuigbommen in Eindhovense bovenwoning

De politie heeft in een bovenwoning in Eindhoven een grote partij zware wapens en munitie gevonden. In totaal gaat het om dertig tot veertig explosieven, waaronder mortiergranaten en Russische vliegtuigbommen, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Aanleiding voor de doorzoeking was een tip dat iemand op Marktplaats munitie te koop aanbood. Nadat het wapentuig was ontdekt, schakelde de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in.