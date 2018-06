Metoo in de medische wereld: 'Je bent kwetsbaar als coassistent'

Niet voor het eerst

De enquête werd gehouden naar aanleiding van het #MeToo-schandaal. Er werden 30.000 artsen en geneeskundestudenten aangeschreven, 12 procent reageerde. Het is niet voor het eerst dat deze problemen in de medische wereld naar voren komen. In 2006 en 2013 werden er al ook al enquêtes onder geneeskundestudenten gehouden; ook toen werd geschrokken gereageerd op de resultaten.

Sindsdien heeft de medische wereld niet stilgezeten, zegt René Héman van artsenfederatie KNMG. Zo zijn er gedragsregels opgesteld en zijn er vertrouwenspersonen benoemd. Maar blijkbaar werken deze maatregelen nog niet voldoende, moet Héman concluderen. "Het is schokkend om te zien dat er nog weinig veranderd is."

De weg naar de vertrouwenspersonen wordt bijvoorbeeld nauwelijks gevonden. Minder dan drie procent van de respondenten die een seksueel grensoverschrijdende situatie meemaakte, nam contact op met de vertrouwenspersoon van de organisatie.

'Je bent kwetsbaar'

Wies Bontje, voorzitter van belangenbehartiger De Geneeskundestudent, heeft daar wel een verklaring voor. Je bent kwetsbaar als coassistent, legt ze uit. "Je bent nieuw, je moet nog leren, terwijl een arts waar je mee moet samenwerken al lang in het vak zit en jou ook een beoordeling moet geven. Dat geeft een situatie waarin het wel moeilijker is, of in elk geval moeilijker voelt om er wat van te zeggen. In bepaalde mate ben je dan afhankelijk."

Zelf heeft Bontje gelukkig geen situaties van ernstig seksueel overschrijdend gedrag in haar omgeving meegemaakt. Ze vraagt zich wel of dit soort situaties besproken zouden worden. "De grapjes, daarvan denk ik dat iedereen dat wel met elkaar kan bespreken en deelt. De ernstige gevallen worden ook wel gedeeld, maar daarvan vraag ik me wel af of dat altijd gebeurd."

Het moet beter

KNMG legt zich er niet bij neer, benadrukt de voorzitter. "Wij vinden het onacceptabel. Seksueel overschrijdend gedrag is ontoelaatbaar."

De artsenfederatie gaat met werkgevers in gesprek. Het melden van incidenten moet laagdrempeliger worden zodat vertrouwenspersonen beter gevonden worden. "Je moet een cultuur creëren binnen je team waarin elkaar aanspreken gewoon wordt."

Bontje sluit zich daarbij aan. "We moeten echt met elkaar gaan kijken hoe we dit oplossen, zodat als we over tien jaar een onderzoek doen dat percentage toch een stuk lager ligt. Het creëren van een veilige leeromgeving is essentieel, en ervoor zorgen dat studenten als ze iets meemaken weten waar ze naartoe kunnen."