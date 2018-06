Grote brand in luxehotel in Londen

Vlak bij Hyde Park in Londen woedt brand in het luxe Mandarin Oriental Hotel. De zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien.

Het lijkt erop dat het dak in brand staat. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er in het hotel waren. Er zijn tot nu toe geen berichten over gewonden. De brandweer van Londen is ter plaatse met 20 wagens en 120 brandweerlieden.

Het 115 jaar oude pand heeft 12 verdiepingen. Het werd onlangs voor ruim 200 miljoen euro ingrijpend gerenoveerd. Het vijfsterrenhotel ging eind mei weer open.