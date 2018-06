Amsterdam wil niet onderhandelen met krakers We Are Here

De Amsterdamse locoburgemeester en wethouder Rutger Groot Wassink zegt dat de groep uitgeprocedeerde asielzoekers van actiegroep We Are Here geen voorwaarden kunnen stellen aan 24-uursopvang. "We gaan niet onderhandelen, we gaan een voorstel doen en voorleggen aan de gemeenteraad", zegt Groot Wassink. "Wij als college stellen de voorwaarden."

Groot Wassink reageert daarmee op het bericht dat We Are Here toch openstaat voor een eerder aanbod van de gemeente Amsterdam voor 24-uursopvang. Daaraan stellen ze een aantal voorwaarden. Zo willen ze bijvoorbeeld juridische hulp en een educatief programma.

Aanbod afgewezen

De gemeente bood eind vorige maand opvang aan voor 500 illegalen. Daar zouden ze zonder geldige papieren tot anderhalf jaar kunnen verblijven en worden begeleid. In veel gevallen zou dat betekenen dat zij worden voorbereid op een vertrek uit Nederland.

De groep wees het aanbod af. Gisteren moesten zestig van hen 22 woningen in Amsterdam-Oost verlaten. Ze zijn naar Amstelveen uitgeweken. Daar kraakten zij een leegstaand kantoorpand, omdat naar eigen zeggen nachtopvang in Amsterdam voor hen niet beschikbaar is.

Gemeente: neem zelf anti-kraakmaatregelen

De gemeente Amstelveen roept eigenaren van leegstaande panden in de stad op om zo snel mogelijk antikraakmaatregelen te nemen. "Dit om te voorkomen dat de krakersgroep een ander pand in Amstelveen uitkiest", schrijft burgemeester Bas Eenhoorn in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente onderzoekt of de krakers zich schuldig maken aan verstoring van de openbare orde. "Uitgangspunt voor de gemeente is dat de actie op korte termijn wordt beëindigd en de krakers het pand vreedzaam verlaten", staat in de brief.

Locoburgemeester Herbert Raat heeft de krakers in een gesprek opnieuw aangegeven dat de gemeente de kraakactie afkeurt en de krakers verzocht het pand te verlaten. Ook voegde hij eraan toe dat de actie van de groep hun uiteindelijke doel, een legale verblijfstatus bemachtigen, niet dichterbij brengt.