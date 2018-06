Bittere verwijten richting Defensie: 'Kanker is toch kanker?'

Flutbedrag

Tijdens de vragenronde staat één vraag centraal: waarom hebben Defensie en de militaire vakbonden, die de schaderegeling met elkaar hebben uitonderhandeld, niet een bedrag aangeboden aan iedereen die ziek is geworden?

Annemarie Snels, voorzitter van militaire vakbond AFMP, licht een tipje van de sluier op: "Dit punt is wel besproken. Maar we wilden niet met een flutbedrag van 500 euro voor de hele groep komen, zoals in Tilburg is gebeurd. Ik zal eerlijk zijn: ik was liever op hogere bedragen uitgekomen, maar dit gebeurt soms in onderhandelingen."

Aangifte

John Peters is met zijn rolstoel dan al de zaal uit. Hij zegt vandaag nog aangifte te gaan doen tegen Defensie bij de politie en neemt collega's mee. "Ik heb in 1987 al de spierziekte dystrofie gekregen, als gevolg van zweren. Ik werd destijds door de bedrijfsarts in Brunssum niet serieus genomen en ik word dat nog steeds niet. Als je mensen willens en wetens vergiftigt, dan ben je voor mij gewoon een misdadiger."