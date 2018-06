Gouden Strop voor 'trefzekere' thriller van Willem Asman

Thrillerauteur Willem Asman heeft de Gouden Strop gewonnen voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Enter is volgens de jury geschreven "in een tempo dat je naar adem laat happen".

De jury roemt verder de stijl en opzet van het boek. "Die maken het bijna onmogelijk het boek aan de kant te leggen. Trefzeker weet Asman in enkele rake zinnen uitgebalanceerde karakters te schetsen en sferen op te roepen."

Enter is het eerste deel van een trilogie over een organisatie die mensen een nieuwe identiteit geeft en helpt een nieuw leven te beginnen. Het boek verscheen een jaar geleden, deel twee in november en deze maand komt het derde deel uit.

Schaduwprijs

Asman (1959) kreeg de prijs vanmiddag van juryvoorzitter Anniko van Santen, bekend als presentator van het tv-programma Opsporing Verzocht. Aan de Gouden Strop is een bedrag verbonden van 20.000 euro.

De Schaduwprijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut is dit jaar voor Eva Keuris voor Over het spoor. Het boek was ook genomineerd voor de Gouden Strop. Over het spoor biedt volgens de jury "stijlvast en meeslepend proza, waarin op vakkundige wijze de spanning wordt opgebouwd."