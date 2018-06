Alders in de Kamer: Groningers hebben met mij afspraken gemaakt

Hans Alders heeft in de Tweede Kamer een toelichting gegeven op zijn besluit om op te stappen als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Volgens hem is zijn integriteit in het geding nu minister Wiebes pas op de plaats maakt bij de versterking van 1600 woningen in het aardbevingsgebied.

"Mensen hebben met mij als vertegenwoordiger van het openbaar bestuur afspraken gemaakt. Die afspraken worden niet nagekomen."

Dat grijpt volgens Alders diep in bij de Groningers. "Ze zeggen tegen me: u heeft het toen aan de keukentafel beloofd en nu gebeurt het niet." Hij herhaalde nog eens dat hij niet kan leven met het besluit van Wiebes om te wachten op nieuwe cijfers over de verwachte afname van de aardbevingen als de gaskraan wordt dichtgedraaid.

Alders vindt dat die cijfers, die volgende maand komen, geen gevolgen mogen hebben voor de afspraken die met de Groningers zijn gemaakt over versteviging van hun huizen.

Kritiek van regeringspartijen

Er was ook kritiek op Alders, vooral van regeringspartijen. Die vinden het onbegrijpelijk dat hij op dit moment opstapt, terwijl het kabinet juist heeft besloten de gaswinning helemaal te stoppen.

Alders noemde dat besluit vandaag "fantastisch", maar het verandert volgens hem niets aan de veiligheid van de woningen in het aardbevingsgebied.

De VVD, de partij van minister Wiebes, wees er fijntjes op dat er onder het bewind van Alders nog maar dertig woningen daadwerkelijk zijn versterkt. Maar volgens Alders gaat het om een ingewikkeld proces, met veel overleg met de bewoners. "Dat kost tijd."

Toch zat hij naar eigen zeggen net een beetje op schema. "De eerste 5000 versterkingsadviezen liggen klaar." In dat tempo zouden alle benodigde versterkingen in Groningen binnen de afgesproken vijf jaar zijn afgerond, denkt Alders.