Zo voelt een hond zich in een te hete auto: mens houdt het halfuur vol

Hoe voelt het voor een hond om bij zomerse temperaturen achtergelaten te worden in een auto? Met die vraag in het achterhoofd hebben dierenorganisaties een opmerkelijk experiment uitgevoerd. Ze lieten een proefpersoon in een bloedhete auto zitten.

Hondencoach Arvid van Putten werd bij een buitentemperatuur van 26 graden en met een trui aan in stilstaande auto in de zon gezet. Onder begeleiding van een ehbo'er bleef hij net zo lang zitten tot zijn gezondheid in gevaar zou komen.