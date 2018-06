Knot: ECB moet snel einde opkoopprogramma aankondigen

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank vindt dat de Europese Centrale Bank snel het einde moet aankondigen van zijn grootschalige opkoopprogramma. Het opkopen van staatsobligaties heeft geen positief effect meer op de inflatie, zegt Knot.

In een hoorzitting in de Tweede Kamer legde Knot uit dat de economie voldoende is aangesterkt. "Ik adviseer daarom om zo snel mogelijk, voor het einde van het jaar, te stoppen met het opkopen van staatsobligaties."

30 miljard euro

Op dit moment koopt de ECB maandelijks voor 30 miljard euro aan obligaties op, vooral staatsleningen van eurolanden. Knot maakt er al langer geen geheim van dat hij dat beleid schadelijk vindt, omdat de aankopen de rente naar beneden drukken en de werkelijke risico's verdoezelen.

Toch dringt de tijd nu volgens Knot, omdat de negatieve bijeffecten groter beginnen te worden dan de positieve effecten. "Het is op dit moment dubieus of er nog enig positief effect vanuit gaat."

Het ECB-bestuur, waar ook Klaas Knot deel van uitmaakt, komt volgende week donderdag in Letland bijeen om over het beleid te praten. Met zijn oproep om nu snel het einde van het opkoopprogramma aan te kondigen, zet Knot die vergadering extra onder druk.

Best zorgwekkend

Wel verwacht Knot dat het stoppen van het opkoopprogramma tot flinke reacties op de financiƫle markten zal leiden. De marktrente zal dan vanzelf omhoog gaan. "Huishoudens, bedrijven en overheden zullen geconfronteerd worden met hogere financieringskosten."

Knot noemt dat "best wel zorgwekkend" voor de banken in de zuidelijke landen. Italiaanse banken hebben relatief veel Italiaanse staatsleningen op de balans staan die volgens de formele regels als risicoloos geboekt staan. "Ze hoeven daar nul kapitaal voor aan te houden."

Als de rente stijgt en de Italiaanse overheid moeite krijgt om de schuld te financieren, kunnen die banken flink in de problemen komen.