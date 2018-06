Michael P. ook vervolgd voor mishandelingen in Pieter Baan Centrum

Michael P., de man die verdacht wordt van het verkrachten en doden van Anne Faber in september vorig jaar, wordt ook vervolgd voor de mishandeling van drie personeelsleden van het Pieter Baan Centrum, waar hij ter observatie was opgenomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

P. heeft volgens het OM begin februari eerst 's middags een medewerker van de psychiatrische kliniek aangevallen, en 's avonds nog twee andere medewerkers. Het gaat om twee mishandelingen, zegt het OM.

Bij een eerdere zitting in maart bleek al dat het Pieter Baan Centrum aangifte had gedaan van een geweldsincident. Details daarover werden toen niet naar buiten gebracht.

Dna

Anne Faber verdween eind september na een fietstocht in de omgeving van Baarn. Twee weken later werd haar lichaam, op aanwijzing van P., gevonden in de bossen bij Zeewolde. P. zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder vanwege eerdere verkrachtingen.

Hij kon worden opgespoord toen zijn dna op de jas van Faber werd gevonden. Ook werden er bloedsporen van Faber gevonden in de auto die P. gebruikte om haar lichaam naar Zeewolde te brengen en te begraven. P. heeft bekend dat hij haar op de dag van de verdwijning heeft ontvoerd, verkracht en omgebracht.