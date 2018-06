Rechter: treinkaartje geeft geen garantie op zitplaats

Een treinkaartje geeft geen recht op een zitplaats. Dat is het oordeel van de rechter in een zaak die door ConsumentenClaim is aangespannen tegen de Nederlandse Spoorwegen.

Volgens de rechtbank in Utrecht geeft het kaartje alleen recht op vervoer. "Dat resultaat wordt ook behaald", zegt de rechter. "De wijze waarop dat vervoer plaatsvindt, is niet in de wet bepaald."

Consumentenclaim noemt de uitspraak teleurstellend, maar zegt wel dat de NS vanwege de claim en de begeleidende media-aandacht intussen veel verbeteringen voor reizigers heeft doorgevoerd. "Daarmee hebben de reizigers toch gedeeltelijk gewonnen", zegt directeur Stef Smit.

'Steeds drukker'

De NS zegt in een reactie dat het steeds drukker wordt in Nederland en dat staan in de trein tijdens de spits er daarom bij hoort. "Hoe vervelend dat ook is."

Consumentenclaim eiste namens een groep treinreizigers compensatie. Volgens het bedrijf moeten mensen vanwege het tekort aan treinen dagelijks staan in "overvolle treinen". Omdat Consumentenclaim werkt op basis van no cure, no pay hoeven reizigers die een claim indienden het bedrijf niets te betalen.