Brand in nucleaire zone bij Tsjernobyl

In de nucleaire zone van het Oekraïense Tsjernobyl, de plaats waar in 1986 een kernramp plaatsvond, is een bosbrand uitgebroken. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de omgeving.

De bosbrand ontstond gisterochtend in droog gras op amper tien kilometer afstand van de kerncentrale in de zogenoemde vervreemdingszone van Tsjernobyl, een gebied waar mensen maar kort mogen komen omdat de straling er te hoog is. Later breidde het vuur zich uit en stond een gebied van 10 hectare in brand. 130 brandweerlieden bestrijden het vuur, onder meer met een blushelikopter.

Er is volgens de autoriteiten geen gevaar voor de omgeving. Volgens premier Volodymyr Groysman zijn de stralingsniveaus, inclusief die bij de voormalige kerncentrale, lager dan de limiet. "Er is geen reden tot paniek", meldt hij. "De situatie is volledig onder controle."

Kernramp

Tsjernobyl was in 1986 het toneel van de grootste kernramp uit de geschiedenis. Tijdens een veiligheidstest in reactor 4 werd de reactor door een technische fout of door een bedieningsfout stilgelegd. Medewerkers namen een paar fatale beslissingen, waardoor twee explosies ontstonden.

Door de ontploffingen werd het dak van de reactor, 2000 ton zwaar, weggeblazen. Ook vlogen grafietblokken in brand, waardoor een enorme hoeveelheid radioactieve stoffen vrijkwam. De Sovjet-Unie hield de ramp aanvankelijk stil, maar moest de ramp toegeven toen uit metingen in Finland en Zweden bleek dat er iets aan de hand was. Er kwam uiteindelijk negen ton radioactief materiaal in de lucht.

De andere drie reactoren van Tsjernobyl bleven nog een paar jaar actief. Pas in 2000 werd de laatste reactor van de kerncentrale stilgezet. Inmiddels is de reactor omhuld door een sarcofaag.