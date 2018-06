Bellen naar landen binnen de EU wordt goedkoper

Bellen vanuit Nederland naar andere landen in de Europese Unie wordt goedkoper. Er komt een maximumtarief op de extra kosten die telecomproviders in de EUmogen rekenen.

Dat hebben EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement afgesproken in een voorlopig akkoord. "Dat betekent dat een telefoontje van zo'n drie minuten aanzienlijk goedkoper wordt. Dat gaat soms van een paar euro naar iets meer dan 50 cent", zei staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Het maximumtarief wordt 19 cent per minuut. De nieuwe tarieven moeten in het voorjaar van 2019 ingaan. Sommige mensen betalen al niet meer extra voor bellen binnen de EU, omdat het in hun belbundel zit. Andere klanten betalen er nog wel extra voor.

Meer concurrentie

Er is ook afgesproken dat landen meerdere vaste telecomnetwerken kunnen dwingen om hun netwerk open te stellen voor concurrenten. Dat betekent dat VodafoneZiggo door toezichthouder ACM kan worden gedwongen om concurrenten op het kabelnetwerk toe te laten. KPN heeft die verplichting sinds 1998.

"Het is goed voor de Nederlandse consument dat toegang voor andere aanbieders kan worden afgedwongen", zei staatssecretaris Keijzer. "Dat leidt tot innovatie, nieuwe producten en betekent dat het voor de consument goedkoper wordt."

De ACM heeft eerder een voorlopig besluit genomen om Ziggo te dwingen concurrenten op het vaste netwerk toe te laten, in aanloop naar veranderende regels in de Europese Unie. Telecombedrijven hebben inmiddels op dat besluit gereageerd. Deze zomer volgt een definitief besluit.