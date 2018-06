'Vertrek van Groningencoördinator heel pijnlijk voor kabinet'

De Tweede Kamer heeft vanmiddag om 14.00 uur een gesprek met de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, die vorige week besloot op te stappen omdat hij zich buitenspel gezet voelt door minister Wiebes.

"Heel pijnlijk voor het kabinet", noemt politiek verslaggever Xander van der Wulp de kwestie. "En vooral voor minister Wiebes, die zo goed begonnen was op dit dossier en nu toch met iedereen ruzie lijkt te hebben." Hij noemt het "ook niet leuk voor Alders", die volgens hem het gevoel heeft dat hij niet serieus genomen werd.

De Tweede Kamer heeft morgen een debat met Wiebes over zijn besluit om de gaskraan in Groningen binnen twaalf jaar volledig dicht te draaien. Dat besluit viel goed in Groningen, waar door de gaswinning talloze aardbevingen plaatsvonden, met veel schade aan de huizen als gevolg. "Je kunt nu al zeggen dat dit het grootste besluit is van deze kabinetsperiode", zegt Van der Wulp.

Minder aardbevingen

Minder goed viel de vervolgstap van Wiebes om toch nieuw onderzoek te laten doen naar de veiligheid van huizen. Hij wil weten of het besluit om te stoppen met de gaswinning tot minder aardbevingen leidt, waardoor er misschien ook minder huizen verstevigd hoeven te worden dan "na jarenlang gesteggel" eerder is afgesproken. Daardoor lijkt het volgens Van der Wulp alsof het kabinet "vanwege geld onder de afspraken uit probeert te glibberen".

"De Groningers hebben het vertrouwen verloren", zei PvdA-Kamerlid Nijboer vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Hij nam het initiatief om voorafgaand aan het debat met minister Wiebes met de opgestapte coördinator te spreken. Die schreef volgens hem een "heldere en harde brief" aan de minister van Economische Zaken. "Maar de Tweede Kamer moet heel precies weten hoe het zit."

Volgens Nijboer zit het Alders vooral dwars dat hij de belofte heeft gedaan dat er 1600 woningen worden versterkt, en dat Wiebes die toezegging nu schendt. "Hij houdt zich niet aan de wet en dwingt mij om tegen mensen te zeggen: het gaat niet door, terwijl ik het heb beloofd namens de overheid", zou Alders' redenatie zijn. De Groningers voelen zich daardoor "niet fatsoenlijk behandeld", aldus het PvdA-Kamerlid. "Zij zitten al jaren in onzekerheid, in een onveilig huis. Daar zijn afspraken over gemaakt en die komt minister Wiebes nu niet na."

'Straatje schoonvegen'

Wiebes zei afgelopen vrijdag dat het vertrek van Alders "op een heel ongelukkig tijdstip komt". Hij verwacht over een week of vier een rapport van deskundigen van onder meer het KNMI en TNO over de veiligheid in de regio na het dichtdraaien van de gaskraan en denkt dat de onzekerheid door het vertrek van Alders alleen maar toeneemt.

Xander van der Wulp zegt dat op het ministerie van Wiebes en rond de coalitie van regeringspartijen wel wat kritiek op de vertrekkend coördinator klinkt. "Dat vinden ze wat al te bruusk. Alsof hij zijn eigen straatje een beetje probeert schoon te vegen en daardoor minister Wiebes onnodig beschadigt. Dus dat wordt in dat debat morgen toch wel spannend."