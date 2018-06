Man steelt tank en rijdt bijna twee uur rond

De politie kreeg verschillende meldingen van mensen die de tank, een gepantserd voertuig zonder wapens, zagen rijden op snelwegen ten zuiden van Richmond. Volgens ooggetuigen werden zeker dertig politieauto's ingezet om het legervoertuig te stoppen.

Een van hen schreef op Twitter: "Dit is krankzinnig. Iemand heeft een soort tank gekaapt en rijdt nu voor ons appartement langs."

Honderd kilometer

Uiteindelijk lukte het de politie om na bijna twee uur een einde te maken aan de joyride. Na de aanhouding bleek dat de tank was gestolen van een militaire basis in Fort Pickett. Het militaire voertuig eindigde dus in Richmond, bijna honderd kilometer verderop.

De politie heeft de inzittende, een militair, gearresteerd. Waarom hij rondreed in een gestolen tank is nog niet duidelijk.