Onderzoek: te weinig privacy voor kinderen in azc

De situatie van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra voldoet niet aan de normen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Gezinnen moeten hun woonruimte, wc, douche en keuken vaak delen met andere gezinnen. Daardoor hebben kinderen en hun ouders weinig privacy en kunnen spanningen ontstaan.

Dat staat in een onderzoek in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en een aantal andere organisaties waaronder Unicef en Defence for Children.

De onderzoekers hebben voor de steekproef 148 kinderen tussen de 6 en 12 jaar gesproken, 87 jongeren tussen de 13 en 18 jaar en 77 ouders op tien locaties, verspreid over Nederland.

'Aparte slaapkamer voor de kinderen'

Op dit moment zitten ongeveer 7000 kinderen met hun ouders in een azc, een gezinslocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers of in een andere vorm van asielopvang.

Vooral in gezinslocaties ervaren jongeren en ouders minder privacy dan in azc's. Zo lopen professionals en vrijwilligers daar vaker binnen zonder kloppen.

De onderzoekers doen als aanbeveling dat gezinnen meer woonruimte krijgen met in ieder geval een eigen douche en wc. Kinderen zouden een aparte slaapkamer moeten krijgen en niet meer in een ruimte met hun ouders moeten slapen.

'Geen verhuizingen voor schoolgaande kinderen'

De kinderen en jongeren ervaren bovendien hun woonsituatie in veel gevallen niet als erg stabiel door de vele verhuizingen. Vorig jaar is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin is afgesproken dat schoolgaande kinderen niet hoeven te verhuizen als hun procedure nog loopt. Dat lukt in de praktijk lang niet altijd. Gemiddeld zijn de kinderen en jongeren die hebben meegedaan aan het onderzoek het afgelopen jaar één keer verhuisd.

De onderzoekers vinden dat de verhuizingen van schoolgaande kinderen op korte termijn moeten stoppen. Als een verplaatsing onvermijdelijk is, moet een kind het schooljaar kunnen afmaken. Ook zou er pas verhuisd moeten worden als er zekerheid is over een andere school. De overdracht tussen scholen zou ook beter moeten.

Plaatsing dichter bij familie

Soms dringen de ouders aan op een verhuizing, omdat ze dichter bij familie willen zijn. De onderzoekers vinden dat verhuizingen "op verzoek" zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Dat kan door bij eerste plaatsing in een azc al te kijken naar de wensen van asielzoekers om in de buurt van familie te verblijven.

Overigens vinden niet alle kinderen die verhuizingen erg. De helft vindt het positief dat ze dan nieuwe vrienden krijgen en dat ze vaak op een leukere locatie terechtkomen.