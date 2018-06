Opnieuw uitbarsting vulkaan Guatemala, nieuwe evacuaties

In Guatemala is de vulkaan Fuego opnieuw uitgebarsten. Reddingswerkers moesten dekking zoeken.

Intussen is het dodental als gevolg van de uitbarsting van zondag opgelopen tot 72. Toen werden dorpen bedolven onder as, vulkanisch gesteente en modder. Vanwege de verrassende timing en snelheid van de lava konden veel mensen niet op tijd wegkomen. De vulkaan spuwde as uit tot tien kilometer hoogte.

De autoriteiten hebben vanwege de recentste uitbarsting opgeroepen tot nieuwe evacuaties. Duizenden mensen in de omgeving zijn al gevlucht.

De Fuego is een van de 34 actieve vulkanen in Guatemala. De uitbarsting van zondag was de grootste in veertig jaar tijd. De vulkaan ligt niet ver van de koloniale stad Antigua, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.