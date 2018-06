President Peru na moord op 22-jarige Eyvi: 'Zo gaat het soms in het leven'

Woede en onbegrip over de reactie van de Peruaanse president Vizcarra op de moord op een jonge vrouw. De president betuigde zijn medeleven aan haar familie en zei dat de dader levenslang opgesloten moest worden, maar voegde eraan toe: "Zo gaat het soms in het leven, dat moeten we accepteren."

Vrouwenorganisaties zijn furieus om deze woorden. Afgelopen weekeinde gingen ze de straat op en eisten ze bescherming voor vrouwen en een einde aan de straffeloosheid. De demonstraties liepen uit de hand en de politie moest de vrouwen met traangas uit elkaar drijven.

"Eyvi is vermoord door Carlos Hualpo, maar ook door het machogedrag in de samenleving", schreef de linkse politica Veronika Mendoza op Twitter: "Nee president Vizcarra, dat is niet hoe het leven is." Mendoza vraagt de machthebbers meer te doen om het geweld tegen vrouwen in Peru te stoppen.

Geen gehoor

De 22-jarige Eyvi Agreda overleed twee maanden nadat haar stalker haar in brand had gestoken. Haar aanvaller, Carlos Hualpa, spoot in april een brandbare stof over haar heen in de bus. Hij zei daarbij: "Als ik jou niet kan hebben, zal je van niemand zijn." Eyvi werd twee maanden in coma gehouden en overleed als gevolg van zware brandwonden op meer dan de helft van haar lichaam.

Volgens Eyvi's familie werd ze twee jaar lastiggevallen door Hualpa. Hoewel de jonge vrouw meerdere keren aangifte deed en de politie om hulp vroeg, kwam niemand in actie.