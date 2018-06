Macron geheimzinnig over 'verschrikkelijk' telefoongesprek met Trump

De Franse president Macron wilde vandaag niet te veel kwijt over het "verschrikkelijke" telefoongesprek dat hij vorige week donderdag volgens CNN had met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump.

In het telefoongesprek zei Macron tegen Trump dat de importheffingen op Europese metalen "illegaal" en "een fout" waren. Die kritiek zou volgens CNN verkeerd zijn gevallen bij Trump.

"Macron dacht dat hij vanuit zijn hart kon spreken dankzij hun goede relatie. Maar Trump kan er niet tegen als hij op die manier kritiek krijgt", aldus een anonieme bron tegenover de tv-zender. Eind april bezocht Macron Trump nog in Washington. Toen trokken de wereldleiders opvallend amicaal met elkaar op.

Vandaag gebruikte Macron een uitspraak van de beroemde, negentiende-eeuwse Duitse staatsman Otto von Bismarck om het gesprek te beschrijven. "Als we uitleggen hoe worsten worden gemaakt, willen mensen het waarschijnlijk niet meer eten", zei hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu, die op bezoek was in Parijs.

Iran-deal

Tijdens die persconferentie bleek dat Netanyahu en Macron niet op een lijn zaten toen het ging over het atoomakkoord met Iran uit 2015. Israël is van meet af aan een fel tegenstander van die overeenkomst met aartsvijand Iran. Frankrijk is een van de landen die het akkoord blijft steunen.

Netanyahu heeft Macron niet gevraagd net als de VS begin deze maand uit het akkoord te stappen, omdat hij verwacht dat de deal zonder Amerika uiteindelijk toch niet houdbaar is. Macron benadrukte op zijn beurt de deal niet op te geven, omdat het volgens hem de beste manier is de nucleaire activiteiten van Iran te beteugelen.

G7-top

De Iran-deal zal deze week mogelijk ook besproken worden op de G7-top in Canada, waar naar verwachting president Trump ook bij aanwezig is. Naast Canada en de VS nemen Japan, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië deel aan de top.

Hoge ambtenaren uit de EU melden vandaag dat de landen Noord-Korea mogelijk zullen oproepen het nucleaire arsenaal op te geven. De sancties tegen Rusland blijven waarschijnlijk van kracht.

Een Canadese ambtenaar zei dat de importheffingen van Trump een belangrijk agendapunt zullen zijn. Macron zei dat hij Trump in Canada "open en direct" zal benaderen.