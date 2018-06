Man dreigt zichzelf in brand te steken in ziekenhuis Venlo

Een verwarde man heeft gedreigd zichzelf in brand te steken in het ziekenhuis in Venlo. De man had zich overgoten met benzine en meldde zich aan het eind van de middag bij de balie van de afdeling spoedeisende hulp van het VieCuri-ziekenhuis, meldt 1Limburg.

De man kwam volgens de politie iets na 17.30 uur druipend van de benzine binnen. Opgetrommelde beveiligers van het ziekenhuis wisten te voorkwamen dat de man zichzelf iets aandeed.

Eerste hulp tijdelijk dicht

De afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis was tijdelijk dicht vanwege het incident. "Er heeft een korte tijd een vrij penetrante lucht gehangen.", zegt een woordvoerder van de politie tegen regionale omroep L1. De brandweer heeft de afdeling geventileerd.

Patiƫnten zijn tijdelijk elders opgevangen. Dat verliep volgens de politie zonder problemen. Rond 19.15 uur was de eerste hulp-afdeling weer beschikbaar.

De man maakte volgens de politie een verwarde indruk. Hij is overgedragen aan de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis.