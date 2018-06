Enorm rotsblok raakt Duitse toeristen op een haar na

Een vakantiehuis in het Noorse Lindesnes is afgelopen nacht door drie enorme rotsblokken geraakt. Een Duits echtpaar dat het huis had gehuurd ontsnapte ternauwernood aan de dood. Een van de rotsen kwam tot stilstand op maar een paar centimeter van de slaapkamer.

De muur van de badkamer ernaast werd ingebeukt, zoals de eigenaar van de vakantiewoning laat zien.