Europees parlement gaat veiligheid van journalisten in EU onderzoeken

Sophie in 't Veld van D66 gaat een speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement leiden naar de veiligheid van journalisten in de Europese Unie. De commissie komt er na de recente moorden op de journalisten Daphne Caruana Galizia in Malta en Jan Kuciak in Slowakije. De veiligheid van kritische journalisten in de EU loopt steeds meer gevaar.

"Journalisten moeten in alle vrijheid en zonder druk hun werk kunnen doen", aldus In 't Veld. "Het is onacceptabel dat ze in Europa nog steeds in de problemen raken of worden geïntimideerd. Kritische journalisten zijn broodnodig in een gezonde democratie, en zeker om corruptie te bestrijden."

Het Europees Parlement maakt zich grote zorgen over de geringe vooruitgang bij de moordonderzoeken in zowel Malta als Slowakije. In 't Veld: "Het is belangrijk dat we druk op de ketel blijven houden, zodat echt alles op alles wordt gezet om de waarheid boven tafel te krijgen."