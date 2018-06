Prinses (en dus niet koningin) Máxima Centrum nu open

Prinses, geen 'Koningin'

Toen zo'n tien jaar geleden de eerste plannen voor het centrum werden gesmeed, was Máxima nog prinses. In tussentijd is ze koningin geworden en daarom is er over gesproken of de naam moet worden aangepast in 'Koningin Máxima Centrum'.

Het bestuur besloot om het toch bij 'prinses' te houden. De gedachte daarachter is dat kinderen, met name meisjes, zich meer met een prinses identificeren. Uiteraard is de mening van de naamdraagster zelf hierover gevraagd. Ook zij kon zich in dat besluit vinden.