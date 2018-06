Bso en speelhal vervolgd voor dood jongen (4)

Het Openbaar Ministerie vervolgt buitenschoolse opvang Smallsteps en partycentrum Happy Days in Grootebroek voor de dood van een 4-jarig jongetje. Maurycy Biernacki viel 2,5 jaar geleden van een speeltoestel in het centrum en overleed enkele dagen later.

Het OM vervolgt ook een kleuterleidster en twee medewerkers van de speelhal. NH Nieuws meldt dat ze worden verdacht van dood door schuld.

Uit onderzoek blijkt dat het jongetje te jong was om op het toestel te mogen spelen en dat de veiligheidsmaatregelen van de speelhal tekort schoten. De buitenschoolse opvang hield volgens het OM onvoldoende toezicht.

Lang wachten

Maurycy Biernacki viel op Oudjaarsdag 2015 van een opblaasbaar speeltoestel en overleed enkele dagen later. Volgens de familie lagen er geen matrassen of kussens om de val op te vangen.

De oom van het jongetje, die namens de familie spreekt, laat NH Nieuws weten opgelucht te zijn dat de betrokkenen nu vervolgd gaan worden. "Het is gewoon zwaar, omdat de zaak zo lang op zich liet wachten." De rechtszaak begint dit najaar.