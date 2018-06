Italiaanse premier Conte in eerste toespraak: 'Europa is ons huis'

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft in zijn eerste toespraak voor het parlement benadrukt dat Europa nog altijd "het huis" van Italië is. "Maar we moeten ons inspannen voor een sterker en eerlijker Europa".

De nieuwe, populistische Italiaanse regering zorgde vorige week voor onrust in de eurozone door te suggereren dat het niet van plan is te voldoen aan de Europese norm voor het begrotingstekort. Daarnaast ergert de eurosceptische minister van Financiën Giovanni Tria zich aan de in zijn ogen oneerlijke concurrentiepositie van Duitsland binnen Europa.

Conte stipte in zijn toespraak dergelijke, gevoelige zaken aan. "Het is ons doel het verschil tussen de economische groei in de EU en die in Italië weg te werken, maar dit moet worden nagestreefd binnen het kader van financiële stabiliteit en vertrouwen in de markten", zei hij in een toespraak waarin hij volop applaus kreeg van zijn coalitiegenoten.