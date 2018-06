OM in beroep tegen vervallen meldplicht Volkert van der Graaf

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over het vervallen van de meldplicht van Volkert van der Graaf.

Op 29 mei oordeelde de rechter dat de moordenaar van Pim Fortuyn zich niet meer bij de reclassering hoeft te melden. Van der Graaf wilde van de meldplicht af omdat hij naar het buitenland wil verhuizen. De rechter volgde de lijn van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en de reclassering. Die hadden aangegeven dat de meldplicht geen toegevoegde waarde meer heeft.

Partijen willen niet reageren

Het Openbaar Ministerie kan zich niet vinden in dat oordeel en is het oneens met de wijze waarop de rechter de rapportages van de deskundigen over Van der Graaf heeft geïnterpreteerd.

Het OM heeft een spoedappèl ingesteld omdat de meldplicht sinds de uitspraak van de rechter op 29 mei is vervallen. Het OM vindt het lang voortduren van die situatie ongewenst.

Zowel de advocaat van Volkert van der Graaf als het OM wil op dit moment niet reageren.