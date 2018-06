Duitse deelstaat Beieren wil zelf asielzoekers sneller uitzetten

De Beierse minister-president Markus Söder wil asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, sneller uitzetten. Daarvoor wil de Zuid-Duitse deelstaat onder meer gebruik maken van eigen vliegtuigen. Op dit moment is het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers nog een taak van de federale overheid.

Söder wil ook zeven zogenoemde 'Ankerzentren' inrichten, oftewel vluchtelingencentra waarin asielzoekers snel kunnen worden opgevangen en direct weer kunnen worden uitgezet als blijkt dat ze geen recht hebben op asiel.

Het Beierse parlement beslist vandaag over de plannen. Söder hoopt dat die een voorbeeld zullen zijn voor de rest van Duitsland.

Vertrekpremie

"Het schandaal binnen de Duitse IND heeft het vertrouwen in de rechtstaat beschadigd, dat moeten we herstellen", zei de minister-president vanmiddag op een persconferentie. Hij is ervan overtuigd dat de asielprocedure sneller zal verlopen als de deelstaat de regie in eigen handen neemt. Zo kunnen asielzoekers die zich misdragen volgens dit plan sneller worden uitgezet. Ook krijgen ze geen zakgeld meer, maar alleen nog maar spullen.

Van het geld dat wordt bespaard kunnen asielzoekers die vertrekken een premie krijgen. Dit zal er volgens Söder voor zorgen dat asielzoekers sneller geneigd zijn vrijwillig te vertrekken. Hoe hoog het bedrag is, moet nog worden vastgelegd. De asielzoekers die wel mogen blijven, moeten een tegenprestatie leveren.

Kritiek

De oppositie is het niet eens met het plan van Söder. De SPD verwijt hem het asieldebat zonder reden te verscherpen en de Groenen noemen het plan "onmenselijk". Volgens de SPD probeert Söder hiermee de anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) de wind uit de zeilen te nemen.

Over vier maanden zijn er in Beieren deelstaatverkiezingen. Söders conservatieve CSU kan normaal gesproken rekenen op een meerderheid, maar volgens de laatste peilingen staat de partij op een minderheid van zo'n veertig procent. De AfD staat op 13 procent.

Of de andere deelstaten ook iets zien in het asielbeleid zal morgen blijken. Dan is er een conferentie met alle ministers van Binnenlandse Zaken van de deelstaten.