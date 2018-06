Dit mag ook niet: vrouw rijdt dronken rond op paard

De vrouw is opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek dat ze vier keer meer had gedronken dan wettelijk is toegestaan. Eind deze maand moet ze voor de rechtbank verschijnen. Het paard is overgebracht naar een verblijf in de buurt.

De politie van Queensland benadrukt dat voor paardrijden dezelfde alcohollimieten gelden als voor het rijden in een auto.