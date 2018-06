Moeizaam reddingswerk bij vulkaan: 'Je schoenen smelten weg'

De Nederlandse Tessa de Goede woont zo'n tien kilometer van de vulkaan. Daar is sinds de asregen van zondag niet veel te merken van het natuurgeweld, maar dichterbij de Fuego is dat anders, vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Een vriend van mijn man is ernaartoe geweest, maar ze kunnen daar helemaal niets. De grond is nog zo ongelooflijk heet. Als je eroverheen loopt smelten je schoenen weg."

Veel mensen in dorpen om de vulkaan zitten nog vast. "Er kan geen hulp bij komen. Het is verschrikkelijk. Er is heel veel chaos. Veel mensen zijn hun woning kwijt, mensen zijn overleden, vermist, gewond. Er worden soms kinderen gevonden, dode, maar ook levende kinderen van wie de ouders zijn overleden. Het is heel confronterend."

De Goede was buiten haar huis aan het werk toen de vulkaan zondag uitbarstte. "Het werd heel donker en het begon ook te regenen. Maar het was geen regen, dat was het rare. Het was allemaal zwart vulkanisch zand dat uit de lucht kwam." Haar man was in de buurt van de vulkaan aan het fietsen. Hij kon nauwelijks nog thuiskomen met de auto. "De ramen waren zo zwart dat je niets meer kon zien."