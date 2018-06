Geen misstanden met camera's in onderzochte sauna's

In saunaruimtes waar bezoekers naakt rondlopen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eigenaren niet kunnen betrappen op misstanden.

De AP heeft na 130 meldingen van bezorgde saunabezoekers in elf sauna's steekproefsgewijs een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van camera's. In negen daarvan was geen camera in ruimtes waar bezoekers bloot zijn.

Bij één sauna trof de AP een niet goed werkende camera aan die "slechts vage contouren van mensen" filmde. Een andere camera gaf "alleen in een klein gedeelte van het beeld mogelijk zicht op ontklede bezoekers". De eigenaren hebben deze camera's na de controle verwijderd of goed afgesteld.

Pornowebsite

"Sauna-eigenaren lijken inmiddels doordrongen van de regels", zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de AP. "Ze hebben ons laten weten dat ze camera's weggehaald hebben naar aanleiding van onze waarschuwingsbrief uit 2016 of kort geleden na de commotie over gelekte beelden van saunabezoekers op internet ."

Beelden van beveiligingscamera's in de kleedkamer van een sauna in Nederasselt kwamen terecht op een pornowebsite, bleek in maart. De eigenaren van de sauna zeiden dat ze gehackt waren, maar ze worden zelf door de politie als verdachten gezien.