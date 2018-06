Groot onderzoek naar matchfixing tennis, 13 aanhoudingen

In België is op ruim twintig plaatsen invallen gedaan in verband met een groot onderzoek naar omkoping in het tennis. Volgens het Federaal Parket zijn dertien mensen aangehouden voor verhoor. Het zijn leden van een criminele bende, tennissers en mensen die gegokt hebben op wedstrijden.

Volgens sommige bronnen zijn er niet alleen invallen gedaan in België, maar ook in onder meer Nederland, Duitsland, Bulgarije en de Verenigde Staten. Of er in Nederland ook aanhoudingen zijn verricht, is niet duidelijk.

Een Armeens-Belgische bende was sinds 2104 actief. Ze benaderden tennissers die uitkomen op de lagere toernooien. Het gaat daarbij niet om grote namen. Ze werden gevraagd om wedstrijden te manipuleren. Op de uitslagen van deze wedstrijden werd gegokt.

Minder prijzengeld

Er werd gekozen voor lagere toernooien omdat spelers daar minder prijzengeld kunnen verdienen. Ook zijn er bij deze toernooien vaak geen camera's. Het was daardoor gemakkelijker om de tennissers om te kopen.

In 2015 kwamen de eerste meldingen binnen bij de kansspelcommissie in België. De meldingen wezen naar verdachten van Armeense afkomst die in België woonden. Uit onderzoek bleek dat ze deel uitmaakten van een bende.

Later vandaag wordt duidelijk of de dertien verdachten langer vastgehouden zullen worden.