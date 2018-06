Poetin over MH17: 'Enorme tragedie, maar onderzoek partijdig'

De Russische president Poetin heeft in een interview met de Oostenrijkse publieke omroep ÖRF nogmaals Russische verantwoordelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne ontkend.

Poetin kreeg de vraag of hij niet moest toegeven dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van het passagierstoestel. Uit het onderzoek door het internationale Joint Investigation Team (JIT) blijkt dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten, afkomstig was van de 53e brigade van het Russische leger uit Koersk. Nederland stelt daarom Rusland aansprakelijk voor de ramp.

De president zei dat alle partijen in het Oekraïne-conflict wapens hebben die uit Rusland of de voormalige Sovjet-Unie komen. Dus dat vlucht MH17 met een Russisch wapen is neergehaald, betekent volgens hem nog niet dat de Russen er achter zitten.

Poetin noemde het onderzoek partijdig, onder meer omdat er geen Russische experts in het JIT zitten. "Alle argumenten moeten worden worden behandeld, ook de Russische. Er kan pas sprake zijn van gerechtigheid als ook Russische onderzoekers worden toegelaten." Hij zei dat het onderzoeksteam niet naar de Russen wil luisteren, en blijkbaar wel naar de Oekraïners.

"Het is een enorme tragedie, het is verschrikkelijk wat families is overkomen, maar het onderzoek moet wel objectief zijn."

Samenwerking

In het vraaggesprek met de Oostenrijkse zender kwam ook de relatie met de Europese Unie aan bod. Poetin zei dat hij niet probeert om verdeeldheid in de EU te zaaien. Volgens hem is een "verenigde en welvarende" EU goed voor Rusland en hij noemde de unie Ruslands belangrijkste handels- en economische partner.

Hoe meer problemen de Europese Unie heeft, hoe meer risico's en problemen dat voor Rusland betekent, zei hij. "We moeten de samenwerking met de EU versterken. We hebben niet als doel om iets of iemand in de EU te verdelen."

Staatsbezoek

Het interview werd gehouden in het Kremlin, voorafgaand aan een bezoek van Poetin aan Oostenrijk. In Wenen ontmoet Poetin vandaag de Oostenrijkse president Alexander van der Bellen en bondskanselier Sebastian Kurz. Zij bespreken onder meer de Oekraïne-crisis en de wederzijdse economische sancties. Het is de eerste keer in bijna een jaar tijd dat Poetin een West-Europees land bezoekt.