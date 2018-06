Huisarts moet wilsverklaring vaker bespreken

Artsen moeten de wilsverklaring vaker onder de aandacht brengen van patiënten, vindt de Patiëntenfederatie Nederland. De federatie hield een onderzoek onder bijna 9000 patiënten waaruit blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een wilsverklaring opstelt zonder overleg met de huisarts.

In een wilsverklaring kunnen mensen aangeven welke medische behandelingen ze wel of niet willen als ze dat zelf niet meer kunnen aangeven, bijvoorbeeld of je niet meer gereanimeerd wilt worden.

"Soms weten patiënten zelf al wat ze willen, maar sommigen geven aan dat ze denken dat de huisarts er niet voor openstaat of geen tijd voor heeft. Of ze zeggen dat ze hun huisarts niet goed genoeg kennen", zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie.

Helpen bij moeilijke beslissingen

Volgens Veldman is het juist goed als de huisarts weet wat er in de verklaring staat. "Dikke kans dat hij of zij er mee te maken gaat krijgen. Ook kan de huisarts je informeren over de wilsverklaring en helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen."

De federatie hield hetzelfde onderzoek al in 2012. De resultaten waren vergelijkbaar met dit jaar. Veldman denkt dat er ook voor de artsen zelf een belangrijke rol is weggelegd om de wilsverklaring bespreekbaar te maken.

"Het is belangrijk dat huisartsen er in de spreekkamer over beginnen. Patiënten worden ouder en lang niet iedereen weet dat er een wilsverklaring bestaat." De federatie werkt ook samen met de huisartsen. Met onder meer de artsenorganisatie KNMG en het genootschap van huisartsen NHG is een e-boek gemaakt over het levenseinde.